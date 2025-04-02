CHP’nin ekonomi darbesine TÜSİAD sessiz! Tek kelime açıklama yapmadılar...

İBB tarihinde görülmemiş bir yolsuzluk soruştuması geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi. Liderliğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı, belediye çalışanı ve iş insanlarından oluşan bir grubun belediyeyi 500 milyar doların üzerinde bir zarara uğrattığı ortaya çıktı. Bu yolsuzluk soruşturmasının ardından Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP'NİN KAOS PLANI
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP, yolsuzlukların üzerini örtbas etmek için ülkeyi kaosa sürükleyecek adımlar atmaya başladı. Önce vatandaşları izinsiz sokak eylemlerine çağıran CHP, vatandaşları polisle karşı karşıya getirdi. Eylemlerde polise taşlı, sopalı, asitli müdahalede bulunan onlarca kişi gözaltına alındı. Bununla da yetinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi İngiliz ve Avrupalı dostlarına şikayet etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşın Avrupalı dostlarından medet uman Özel aradığı desteği burada da bulamadı.
HEDEF EKONOMİK DARBE
Son olarak yaptıkları sokak eylemlerini ekranlarında yer vermediğini iddia ettiği medya kuruluşlarını hedefe koyan Özgür Özel, bu kanallara reklam veren şirketlere yönelik boykot çağrısı başlattı. Birçok yerli ve milli kuruluşu açıkça hedef gösteren, vatandaşları buralardan alışveriş yapmamaya yönelik çağrılardan bulunan Özgür Özel, el yükselterek 2 Nisan'da Türkiye genelinde boykot çağrısında bulundu.
İŞ DÜNYASINDAN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Özgür Özel'in bu çağrılarına iş dünyası peş peşe tepki gösterdi. Üretenlerin, istihdam sağlayanların hedef alındığı bu boykot çağrılarının vatandaşı da zor durumda bırakacağını dile getiren iş dünyası, boykot kararının yanlış olduğunu belirtti.
TÜM VATANDAŞLARA ZARAR VERECEK
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "ekonomik boykot" çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
CHP tarafından bugün için duyurulan boykot çağrısının bazı çevrelerce de desteklendiğini kaydeden Asmalı, bu çağrının ekonomik dengeleri bozma girişiminin yanı sıra piyasaları kilitleyerek üretimi ve istihdamı olumsuz etkileme çabası olduğunu bildirdi.
Asmalı, "Bu çağrı, yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesinin ve boykot çağrılarının yanlış olduğunu belirterek, "Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır."
TİCARET DURDURULMAMALI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkara destek olunması, ticaretin durdurulmaması gerektiğini belirtti.
Palandöken, "ekonomik boykot" çağrısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ekonomik zorlukta müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı ve ticaret durdurulmamalı." ifadesini kullandı.
BOYKOT ÇAĞRISINI KINIYORUZ
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "boykot" çağrılarının yerli ve milli markalar ile küçük esnafı zor durumda bırakabileceğini belirterek, "Bu çağrılarla Türkiye'deki farklı siyasi görüşlerden tüm esnafımız, üreticimiz ve işletmelerimiz hedef alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Bingöl, bugün sosyal medyada yayılan ve 2 Nisan'da yapılacak boykot çağrısını kınadıklarını bildirdi.
TÜSİAD BOYKOT ÇAĞRILARININ ARDINDAN KAFASINI KUMA GÖMDÜ
Hem üreticiye, hem istihdam sağlayanlara, hem iş dünyasına tüm bunların sonuncunda da vatandaşlara olumsuz etkisi olacak bu boykot çağrılarına ise TÜSİAD sessiz kaldı. Geçmişten bugüne devletin karşısında yer alan, darbe ve kaos dönemlerinde bile demokrasiden yana olmayan TÜSİAD, boykot çağrılarına karşın yine kaostan yana olduğunu gösterdi.
Her fırsatta enflasyonu, ekonomik krizi, maliyetleri diline dolan TÜSİAD, tüm bunları tetikleyecek boykot çağrıları karşısında kafasını adeta kuma gömdü.
GEÇMİŞTEN BUGÜNE SİYASETİ DİZAYN ETME ÇABASI
TÜSİAD geçmişten bugüne siyaseti dizayn etme çabasında. Daha geçtiğimiz günlerde yargı kararlarını hedef almış ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve kayyum atanan belediyeler üzerinden iktidarı hedef göstermişti. Bununla birlikte ekonomik krizin sorumlusunun da iktidar olduğunu belirten TÜSİAD, ekonomik kaos tetikleyebilecek, yerli ve milli markaları hedef alan boykot çağrılarına ise sessiz kalması tepkilere neden oldu.
A HABER'DE TEPKİ: İŞ EKONOMİ OLUNCA NİYE KONUŞMUYOR?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve tüketimi durdurma çağrısına iş dünyasından tepki geldi. Ancak TÜSİAD konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Her şeye konuşan TÜSİAD iş ekonomi olunca niye konuşmuyor?" ifadelerini kullandı.