Güney Koreli Profesör uyardı! Oyun şirketlerinin kurduğu büyük tuzak! Gençleri ağlarına böyle düşürüyorlar...

6.KÜRESEL DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR KONGRESİ BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Sabah Gazetesi ana sponsorluğunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde ilk gün tamamlandı. Bugün de devam edecek kongrede, dijital bağımlılık, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıkların tümüyle ilgili neler yapılması gerektiği tartışılacak. Alanında dünyanın en saygın bilim insanları kongrede çözüm yollarını anlatarak dünyaya önemli mesajlar vermeye devam edecek.