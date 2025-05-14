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Giriş Tarihi: 14.5.2025 09:10

Güney Koreli Profesör uyardı! Oyun şirketlerinin kurduğu büyük tuzak! Gençleri ağlarına böyle düşürüyorlar...

6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde sabah.com.tr'ye konuşan Güney Koreli bağımlılık uzmanı Prof.Dr. Hae Kook Lee, aileleri oyun bağımlılığı ve sanal kumar tehlikesi konusunda uyardı. Lee, oyun şirketlerinin sanal kumara teşvik eden bir yaklaşımla hareket ettiklerinin altını çizdi, oyunlardaki denetim mekanizmasının artırılması gerektiğini söyledi. İşte çocuklar ve gençleri bekleyen büyük tehlikeye dair uzman ismin dikkat çeken sözleri...

Güney Koreli Profesör uyardı! Oyun şirketlerinin kurduğu büyük tuzak! Gençleri ağlarına böyle düşürüyorlar...

6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne Güney Kore'den katılan Ergenlerde Dijital ve Kumar Bağımlılığı uzmanı Prof.Dr. Hae Kook Lee, oyun siteleri üzerinde çocuklara ve gençlere kurulan tuzağa dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Lee, oyun şirketlerinin sanal kumar yemlemesi yaptığını vurgulayarak ailelere çağrıda bulundu, "Özellikle büyük oyun şirketleri para kazanmak için oyunları bir anlamda kumar haline getiriyor. Oyunların ne kadar oyuna benzediği, kumar özelliği taşımadığı ayırt edilmeli." dedi.

6.KÜRESEL DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR KONGRESİ BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Sabah Gazetesi ana sponsorluğunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde ilk gün tamamlandı. Bugün de devam edecek kongrede, dijital bağımlılık, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıkların tümüyle ilgili neler yapılması gerektiği tartışılacak. Alanında dünyanın en saygın bilim insanları kongrede çözüm yollarını anlatarak dünyaya önemli mesajlar vermeye devam edecek.

GÜNEY KORELİ PROFESÖR SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU! AİLELER BU TUZAĞA DİKKAT

Ergenlerde Dijital Bağımlılık ve Kumar Bağımlılığı Uzmanı Prof.Dr. Hae Kook Lee, 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Uzman isim, sanal kumar ve oyun bağımlılığı konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Lee, "Özellikle çocukların oynadığı platformlarda kumarın yedirilmemesi bunun önüne ebeveynlerin önüne geçmesi gerekir. Kumarı çağrıştıran oyunlara aileler izin verilmemeli. Aileler buna dikkat etmeli." dedi.

OYUN ŞİRKETLERİNDEN KUMAR TUZAĞI

Lee, sanal kumara yönlendirmelerin, oyun siteleri üzerinden yemleme yöntemiyle yapıldığını vurgulayarak, "Özellikle büyük oyun şirketleri para kazanmak için oyunları bir anlamda kumar haline getiriyor. Oyunların ne kadar oyuna benzediği, kumar özelliği taşımadığı ayırt edilmeli. Bu şirketler ve oyunlar yakından takip edilmeli. Önlemler bu çerçevede alınmalı." dedi.

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Güney Koreli Profesör uyardı! Oyun şirketlerinin kurduğu büyük tuzak! Gençleri ağlarına böyle düşürüyorlar...
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