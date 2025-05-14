Güney Kore'li Bağımlılık Uzmanı SABAH TV'ye konuştu | Video

6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne Güney Kore'den katılan Ergenlerde Dijital ve Kumar Bağımlılığı uzmanı Prof.Dr. Hae Kook Lee, oyun siteleri üzerinde çocuklara ve gençlere kurulan tuzağa dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Lee, oyun şirketlerinin sanal kumar yemlemesi yaptığını vurgulayarak ailelere çağrıda bulundu, "Özellikle büyük oyun şirketleri para kazanmak için oyunları bir anlamda kumar haline getiriyor. Oyunların ne kadar oyuna benzediği, kumar özelliği taşımadığı ayırt edilmeli." dedi.