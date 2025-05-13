Yeşilay’dan dijital ebeveynlik çalışması! Ailelere kritik uyarı: En büyük etken aile bağlarının zayıf olması

"AİLE BAĞLARININ ZAYIF OLMASI EN BÜYÜK ETKEN"

Çocuk ve gençlerde dijital bağımlılıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Zeliha Traş, "Çocuk ve ergenlerde dijital bağımlılığın tanımına baktığında dijital araçların olduğundan daha fazla ihtiyacın üzerinde kullanılması günlük hayatın söz konusu. Özellikle çocuk ve ergenlerde oyun oynama bağımlılığı veya buna benzer sanal kumar bağımlılığı olabilir. Biz incelediğimiz zaman araştırma bulgularında çocuk ve ergenlerde ailelerdeki ilişkilerin ve bağların zayıf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öğrencinin zamanını ve enerjisini kullanmak için dijital araçlara yönlendiğini görüyoruz.

Çocuk ve ergenlerde ele aldığımız önleyici tedbirler, belki bu konuda biraz daha çocukların riske girmesini önleyici olabiliyor" dedi.

Uzmanlardan ailelere dijital bağımlılık uyarısı: "Çocuklar sanal kumarda ödül ve değer görme arayışında" | Video