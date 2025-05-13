Yeşilay’dan dijital ebeveynlik çalışması! Ailelere kritik uyarı: En büyük etken aile bağlarının zayıf olması

SABAH Gazetesi sponsorluğunda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ile 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi bugün İstanbul'da başladı. Kongrenin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk ve dünyadan birçok uzman katıldı.
6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ndeki açılış konuşmasında çok çarpıcı tespitlerde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Zeliha Traş, sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı.
"AİLE BAĞLARININ ZAYIF OLMASI EN BÜYÜK ETKEN"
Çocuk ve gençlerde dijital bağımlılıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Zeliha Traş, "Çocuk ve ergenlerde dijital bağımlılığın tanımına baktığında dijital araçların olduğundan daha fazla ihtiyacın üzerinde kullanılması günlük hayatın söz konusu. Özellikle çocuk ve ergenlerde oyun oynama bağımlılığı veya buna benzer sanal kumar bağımlılığı olabilir. Biz incelediğimiz zaman araştırma bulgularında çocuk ve ergenlerde ailelerdeki ilişkilerin ve bağların zayıf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öğrencinin zamanını ve enerjisini kullanmak için dijital araçlara yönlendiğini görüyoruz.
Çocuk ve ergenlerde ele aldığımız önleyici tedbirler, belki bu konuda biraz daha çocukların riske girmesini önleyici olabiliyor" dedi.
Uzmanlardan ailelere dijital bağımlılık uyarısı: "Çocuklar sanal kumarda ödül ve değer görme arayışında" | Video
KULLANIMINI NASIL UYGUN HALE GETİREBİLİRİZ?
Dijital çağa uygun ebeveynlerin gelişmesine yönelik de açıklama yapan Prof. Dr. Zeliha Traş, şöyle devam etti: Yeşilay'ın buna benzer çalışmaları var. Aile Bakanlığı'nın özellikle dijital ebeveynlik konusunda önerileri var. Teknolojiye hayır diyemiyoruz ama kullanımına nasıl uygun hale getirebileceğimiz konusunda öğrencilerle çalışma yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızla buna uygun doğru sağlıklı internet kullanımı konusunda çalışmalar yaptığımızda bunun önleyici bir çalışma olduğunu görüyoruz.
DÜNYADA KATI ÖNLEMLER ALINIYOR
Davranışsal bağımlılıklar konusunda hangi başlıkların ön plana çıktığına da değinen Prof. Dr. Zeliha Traş, şunları söyledi: Türkiye'de yavaş bir başlangıçla beraber hızlı bir ivme görüyoruz. Özellikle internet internette oyun oynama ve sanal kumar oynama ile ilgili bazı bulgularda çok yüksek bir oran görüyoruz. Fakat dünyadaki orana baktığımızda bazı ülkeler çok yapıcı ve katı bazı önlemler alıyorlar. Türkiye'de de Yeşilay ve Aile Bakanlığı bu konuda önlemler almaya başladı. Sağlıklı sonuçlarını da görmeye başladık.
SOSYAL MEDYADAKİ YAŞ DÜZENLEMESİ
Sosyal medyadaki yaş düzenlemesi ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Zeliha Traş, "Burada araştırma bulgularına dayalı olarak hareket etmemiz gerekiyor. Hangi amaçla kullandığına ilişkin veriye dayalı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal hayat içerisinde sosyal meydanın kullanıldığı ve hayat kurtardığı deprem gibi zamanlar olabiliyor. Fakat bunun sağlıklı olmayan sanal kumar gibi kullanıldığı durumlar olabiliyor. Amaç ve kullanılış biçimiyle ilgili bir düzenleme çok daha sağlıklı olacaktır.
AİLELERE ÇAĞRI: ÇOCUKLAR ÖDÜL ARAYIŞINA GİRİYOR
Özellikle erken çocukluk döneminde anne baba ve çocuk arasındaki etkileşimin koruyucu bir faktör olduğunu biliyoruz. Güzel ve mutlu geçirilen zamanların koruyucu olduğunu görüyoruz. Ailenin dışladığı, ailenin zaman ayırmadığı çocukların kendilerini önemli hissettiği bilgisayar oyunlarına veya sanal kumar oyunlarına kendilerini kaptırdığını ve ödül arayışında olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla ödülü sevgiyi ve ilgiyi ailemize vermemiz gerektiğini söyleyebiliriz" dedi.