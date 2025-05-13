Uzmanlardan ailelere dijital bağımlılık uyarısı: "Çocuklar sanal kumarda ödül ve değer görme arayışında" | Video

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ile 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi başladı. SABAH Gazetesi sponsorluğunda gerçekleşen kongrede çocuk ve gençlerde dijital bağımlılık ve sanal kumar bağımlılığına vurgu yapıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Zeliha Traş, çocukların sanal oyunlarda ödül ve değer görme arayışında olduğunu belirterek ailelere çağrı yaptı. Prof. Dr. Zeliha Traş, “Dijital bağımlılığa karşı en koruyucu etken anne, baba ve çocuk arasındaki etkileşim” ifadelerini kullandı.