Giriş Tarihi: 14.8.2025 14:24 Son Güncelleme: 14.8.2025 15:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e son sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklaması nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 'X' hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası
