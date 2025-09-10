CHP’nin yeni il başkanı Gürsel Tekin’den liste hamlesi! Emniyet’e teslim etti...

GÜRSEL TEKİN CHP'NİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GELDİ



Bugün ise Sarıyer'deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, kısa bir süre içeride kaldı.

"İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKACAĞIZ"



Gürsel Tekin, CHP'nin il binası girişinden önce basın mensuplarına konuşarak, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi.

Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.

LİSTEYİ EMNİYETE TESLİM ETTİ



Gürsel Tekin'in emniyete sunduğu, CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen liste paylaşıldı. Tekin bugün de CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Tekin, CHP İstanbul il binasına girecek CHP'liler listesini Emniyet'e teslim etti.

