CHP’nin yeni il başkanı Gürsel Tekin’den liste hamlesi! Emniyet’e teslim etti...

CHP'de gerilim tırmanırken rüşvet iddialarıyla gündeme gelen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak CHP'li Gürsel Tekin ve ekibi geçici olarak görevlendirilmişti.
Geçtiğimiz gün Gürsel Tekin, partinin il binasına gitti. Ancak mahkeme kararına rağmen Tekin'i içeri sokmak istemeyen partililer hem polise hem de Gürsel Tekin'e saldırdı.
Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşadı. "Ben Aziz İhsan Aktaş'la, Ertan Yıldız'la arkadaş değilim" diyen Tekin, "Beni partiden atıyorlar ama Ertan Yıldız partide" ifadelerini kullandı.
Gürsel Tekin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video
GÜRSEL TEKİN CHP'NİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GELDİ
Bugün ise Sarıyer'deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, kısa bir süre içeride kaldı.
"İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKACAĞIZ"
Gürsel Tekin, CHP'nin il binası girişinden önce basın mensuplarına konuşarak, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi.
Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.
Gürsel Tekin'den açıklama! "Resmi binamız Sarıyer'dedir" | Video
LİSTEYİ EMNİYETE TESLİM ETTİ
Gürsel Tekin'in emniyete sunduğu, CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen liste paylaşıldı. Tekin bugün de CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Tekin, CHP İstanbul il binasına girecek CHP'liler listesini Emniyet'e teslim etti.