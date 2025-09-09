Gürsel Tekin nasıl kurtulur? CHP il binasının önündekilerin hiçbiri CHP’li değil, CHP’liler nerede?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hiç bekletmedi, Gürsel Tekin'e şu cevabı verdi: "Buradaki kimse CHP'li değil diyor. Buradaki herkes onun gibi CHP'li değil, onurlu CHP'liler..."

Demek ki CHP'liler kendi aralarında ikiye ayrılıyor: Onurlu CHP'liler, onursuz CHP'liler.

Anlaşılan o ki "Onurlu CHP'liler" protesto etmeyenler. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar: Yolsuzluğa hırsızlığa konu olanlar ile düz CHP'liler...

En belirgin ortak özellikleri de şu: Delegeleri satın alan kendi adamları, belediye bütçesini kongreye akıtan kendi başkanları, ihbar eden/şikâyet eden de kendileri olduğu hâlde suçu iktidara atmak.



