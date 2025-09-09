Giriş Tarihi: 09.09.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 07:18
Gürsel Tekin nasıl kurtulur? CHP il binasının önündekilerin hiçbiri CHP'li değil, CHP'liler nerede?
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından, Gürsel Tekin geçici olarak CHP İstanbul İl Başkanı olarak mahkeme tarafından görevlendirildi. Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldiği sırada bina önünde bekleyen CHP'liler taşkınlık çıkararak polise saldırıp slogan attı. Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olayları bugünkü köşesine taşıyan SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna durumla ilgili olarak; "Lakin bütün bu "meziyetler" şu soruya cevap vermesine yetiyor mu bakalım: "İl binası önündeki muhteremler CHP'li değilse hangi partili?" Ayrıca madem CHP il binasının önündekilerin hiçbiri CHP'li değil, CHP'liler nerede?" ifadelerini kullandı.