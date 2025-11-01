Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni"ne katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşaa ediyoruz. Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan demirden müteşekkil bir şehir mekanik bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan binalar, köprüler değildir... Tabiki önemlidir ama, aslolan insandır. Bir şehri şehir yapan orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir.

"İSTANBUL'UN BİR FETRET DEVRİ DAHA YAŞAMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz, her bir ferdi 1. sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. İstanbulumuzu işbilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler şunu herkes bilsin, İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

İstanbul'da yüksek seyreden kiraların farkındayız. Sosyal konutları uygun fiyatla kiraya vereceğiz.

(Sındırgı) Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik, bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya özen gösterdik. Süreci bugünlere başarıyla getirdik. Terör örgütü silahları unsurlarını ülkemizden çekmekte olduğunu açıkladı. Birimlerimiz sahadaki gelişmeleri takip ediyor, TBMM'deki komisyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.