Haberler
Yaşam
Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete girdi
Giriş Tarihi: 01.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 16:00
Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete girdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 'Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı' olarak düzenlediği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Yeni Millet Bahçesi'nde 2 gün boyunca vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin merak edilen özellikleri!