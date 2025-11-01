Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İstanbul'da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz!" | Video
01.11.2025 | 16:18
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşaa ediyoruz İstanbulumuzu işbilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil." dedi.
