Akkuyu NGS için geri sayım! AHaber yerinde görüntüledi: Sistem nasıl çalışıyor? Tarihi projelerde Berat Albayrak imzası

Türkiye, enerjide merkez ülke olma hedefine adım adım ileriyor. Petrol, doğalgaz, Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve Nükleer Santral hamlelerini aynı anda gerçekleştirerek dünyada öne çıkan Türkiye'nin öncelikli amacı enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak. Akkuyu NGS'de ilk ünitenin 2026’da elektrik üretimine başlaması planlanıyor. Enerjideki büyük vizyonun arkasında ise öncü adımları ile Berat Albayrak var. AHaber Akkuyu'daki son çalışmaları ve yeni sistemleri yerinde görüntüledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı hamleleri ve Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çizdiği vizyon ile şekillenen 'Milli Enerji ve Maden Politikası' meyvelerini vermeye devam ediyor.

ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİ!

Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol, Eskişehir'de NTE, Akkuyu'da Nükleer Güç santrali ile elektrik üretimi için yoğun biçimde çalışan Türkiye enerjide merkez ülke olma hedefine adım adım ilerliyor.

AKKUYU'NDAN İLK ELEKTRİK 2026'DA!

Dünyada enerji alanında oyun kurucu ülkelerden olmayı amaçlayan Türkiye için Akkuyu Nükleer Güç Santrali de büyük önem taşıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026'da elektrik üretimine başlaması planlanıyor.

A Haber Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde | Video

AHaber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Akkuyu NGS'deki son gelişmeleri yerinde inceledi, Türkiye'nin enerji hamleleri ve süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi...