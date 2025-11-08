A Haber Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde | Video
08.11.2025 | 15:27
Türkiye, enerjide merkez ülke olma hedefine adım adım ileriyor. Petrol, doğalgaz, Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve Nükleer Santral hamlelerini aynı anda gerçekleştirerek dünyada öne çıkan Türkiye'nin öncelikli amacı enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak. Akkuyu NGS'de ilk ünitenin 2026’da elektrik üretimine başlaması planlanıyor. Enerjideki büyük vizyonun arkasında ise öncü adımları ile Berat Albayrak var. AHaber Akkuyu'daki son çalışmaları ve yeni sistemleri yerinde görüntüledi.
