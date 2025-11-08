NTE'de (Nadir Toprak Elementi) endüstriyel tesis yolda: Temelleri Berat Albayrak döneminde atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünya rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğumuz borda geçen yıl 1 milyar 322 milyon dolarlık satış geliriyle ve nadir toprak elementi aramalarında ise 125 bin metre sondaj ile çifte rekor kırıldığını anlattı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunan Bakan Bayraktar, enerji tüketim desteğine devam ettiklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda, tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarında bugünün fiyatlarıyla 2024 yılında 548 milyar, 2025 yılı ilk 10 ayında ise yaklaşık 530 milyar liralık tutar hazinemiz tarafından karşılanmıştır. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 54, doğalgaza ise yüzde 45 destek verilmektedir" dedi.