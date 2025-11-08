Giriş Tarihi: 08.11.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 07:35
NTE'de (Nadir Toprak Elementi) endüstriyel tesis yolda: Temelleri Berat Albayrak döneminde atıldı
Nadir Toprak Elementleri'nin (NTE) uluslararası ticaret savaşlarının merkezinde yer aldığını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. Çin'den sonra ikinci en büyük NTE rezervinin keşfedildiği Eskişehir Beylikova'da sondaj çalışmaları Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başladı. Türkiye'nin maden haritası çıkarılırken, NTE alanında da ilk adımlar atıldı.