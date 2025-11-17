SON DAKİKA | Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ailenin kanında o madde aranıyor

Son dakika haberleri: İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba Servet Böcek de hayatını kaybetti. Öte yandan konuyla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor. Ekipler şimdi vefat eden aile fertlerinin kanından gelecek rapora bakılacak. Ailenin kanında Aliminyum Fosfit izi aranıyor.

SON DAKİKA | Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ailenin kanında o madde aranıyor
Yunus Emre KAVAK

Son dakika haberleri: İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve üç ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde durulken hastanede Tedavi altına olan baba Servet Böcek'te hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ailenin kanında o madde aranıyor

Konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili iki otel çalışanı ve 1 ilaçlama firması çalışanı olmak üzere 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili ilk gün gözaltına alınan Lokumcu F.T. Midyeci Y.D. Kokoreççi E.E. kafe çalışanı F.M.O'nu ise emniyetten adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı.

İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor. Ekipler şimdi vefat eden aile fertlerinin kanından gelecek rapora bakılacak. Ailenin kanında Aliminyum Fosfit izi aranıyor.

SON DAKİKA | Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ailenin kanında o madde aranıyor

Fatih'te anne Çiğdem Böcek ile iki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği, baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda hayati tehlikeyle tedavi altında tutulduğu şüpheli zehirlenme vakasında soruşturma kritik bir aşamaya girdi. İlk gözaltılar lokumcunun sahibi F.T., kokoreç ve midye restoranının sahibi E.E. ile Ortaköy çevresinde midye satan Y.D. oldu. Bu üç ismin ardından genişleyen incelemeler, ailenin konakladığı otelde görev yapan iki çalışan ile otelde ilaçlama işlemini gerçekleştiren personelin de gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 11'e ulaşmıştı. Şüphelilerden 4 ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor.

SON DAKİKA | Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ailenin kanında o madde aranıyor

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlk gün gözaltına alınan şüphelilerden 4 ü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Sevk olanların lokumcu F.T. Midyeci Y.D. Kokoreççi E.E. kafe çalışanı F.M.O. olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amiriliği ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin yiyecekten çok ilaçlama kaynaklı ölüm olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheler ilaçlama üzerine yoğunlaştı.

SON DAKİKA | Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ailenin kanında o madde aranıyor

AİLENİN KALDIĞI ODAYA ALT KATTAN İLAÇ SIZMA İDDİASI

Konuyla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor. Ekipler şimdi vefat eden aile fertlerinin kanından gelecek rapora bakılacak. Ailenin kanında Aliminyum Fosfit izi aranıyor.

SON DAKİKA | Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ailenin kanında o madde aranıyor

KANLARINDA ALİMİNYUM FOSFİT ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden ilaçlama firması çalışanlarının yetki belgesinin olmadığı öne sürülürken ilaçlama yapılırken de gerekli sterilizasyonun yapılmadığı tespit edildi. Ekipler iki yıl önce Ankara Keçiören'de meyadana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi konusuyla benzerlik yaşandığını belirleyince o dönem adli tıp raporunda çıkan Aliminyum Fosfit maddesinin Böcek ailesinin kanında olup olmadığına bakacak.

Son dakika! Böcek ailesinin hastaneden otele dönüş görüntüleri ortaya çıktı!