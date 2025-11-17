SON DAKİKA | Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Ailenin kanında o madde aranıyor

Son dakika haberleri: İstanbul Fatih 'te kaldıkları otelde fenalaşan ve üç ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde durulken hastanede Tedavi altına olan baba Servet Böcek 'te hayatını kaybetti.

Konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili iki otel çalışanı ve 1 ilaçlama firması çalışanı olmak üzere 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili ilk gün gözaltına alınan Lokumcu F.T. Midyeci Y.D. Kokoreççi E.E. kafe çalışanı F.M.O'nu ise emniyetten adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı.

İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor. Ekipler şimdi vefat eden aile fertlerinin kanından gelecek rapora bakılacak. Ailenin kanında Aliminyum Fosfit izi aranıyor.