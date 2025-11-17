Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Ortaköy'deki faciada yeni gelişmeler! Böcek ailesinden 3 kişi nasıl hayatını kaybetti? Şüpheler ilaçlama üzerinde!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:52

Son dakika... İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve üç ferdini kaybeden Böcek ailesinin temas ettiği ilk üç işletmeci gözaltına alınmasının ardından devam eden soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükselmişti. Gözaltına alınan 3 kişinin biri ilaçlama çalışanı 2'sinin otel görevlisinin olduğu ortaya çıkmıştı. İlk gün gözaltına alınan şüphelilerden 4 ü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Sevk olanların lokumcu F.T. Midyeci Y.D. Kokoreççi E.E. kafe çalışanı F.M.O olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında yiyecekten çok ilaçlama kaynaklı ölüm olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheler ilaçlama üzerine yoğunlaştı.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika... Fatih'te anne Çiğdem Böcek ile iki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği, baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda hayati tehlikeyle tedavi altında tutulduğu şüpheli zehirlenme vakasında soruşturma kritik bir aşamaya girdi.

İlk gözaltılar lokumcunun sahibi F.T., kokoreç ve midye restoranının sahibi E.E. ile Ortaköy çevresinde midye satan Y.D. oldu. Bu üç ismin ardından genişleyen incelemeler, ailenin konakladığı Harbour Suit Otel'de görev yapan iki çalışan ile otelde ilaçlama işlemini gerçekleştiren personel de gözaltına alındı.

Böylece toplam gözaltı sayısı 11'e ulaşmıştı. Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor.

KESİN ÖLÜM NUMUNELERİN ANALİZİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Ekiplerin lokumdan midyeye, otelden ilaçlamaya uzanan temas zincirini adım adım çözmeye çalıştığı soruşturmada, toksikoloji sonuçları ve gıda numunelerine ilişkin raporlar üç kişinin ölümüne yol açan bu trajedinin kaynağını ortaya koyacak.

ŞÜPHELER İLAÇLAMA ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI

İlk gün gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Sevk olanların lokumcu F.T. Midyeci Y.D. Kokoreççi E.E. kafe çalışanı F.M.O olduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amiriliği ekiplerinin çalışmasında yiyecekten çok ilaçlama kaynaklı ölüm olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheler ilaçlama üzerine yoğunlaştı.