Haberler
Yaşam
Son dakika | Ortaköy'deki faciada yeni gelişmeler! Böcek ailesinden 3 kişi nasıl hayatını kaybetti? Şüpheler ilaçlama üzerinde!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:52
Son dakika | Ortaköy'deki faciada yeni gelişmeler! Böcek ailesinden 3 kişi nasıl hayatını kaybetti? Şüpheler ilaçlama üzerinde!
Son dakika... İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve üç ferdini kaybeden Böcek ailesinin temas ettiği ilk üç işletmeci gözaltına alınmasının ardından devam eden soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükselmişti. Gözaltına alınan 3 kişinin biri ilaçlama çalışanı 2'sinin otel görevlisinin olduğu ortaya çıkmıştı. İlk gün gözaltına alınan şüphelilerden 4 ü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Sevk olanların lokumcu F.T. Midyeci Y.D. Kokoreççi E.E. kafe çalışanı F.M.O olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında yiyecekten çok ilaçlama kaynaklı ölüm olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheler ilaçlama üzerine yoğunlaştı.