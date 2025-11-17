Böcek ailesinden 3 kişi nasıl hayatını kaybetti? Şüpheler ilaçlama üzerinde | Video

17.11.2025 | 14:19

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve üç ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili iki otel çalışanı ve 1 ilaçlama firması çalışanı olmak üzere 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili ilk gün gözaltına alınan Lokumcu F.T. Midyeci Y.D. Kokoreççi E.E. kafe çalışanı F.M.O'nu ise emniyetten adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor. Ekipler şimdi vefat eden aile fertlerinin kanından gelecek rapora bakacak. Ailenin kanında Aliminyum Fosfit izi aranıyor.