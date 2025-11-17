Son dakika! Böcek ailesinin hastaneden otele dönüş görüntüleri ortaya çıktı!

Ortaköy'deki faciada yeni gelişme! Ailenin hastane sonrası otele dönüş görüntüleri ortaya çıktı | Video

Gözaltındaki şüpheliler arasında otel sahibi ve çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi ile oğlu ve çalışanı, ayrıca ailenin poğaça aldığı fırının sahibi de bulunuyor.

OTELE DÖNÜŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen Böcek ailesinin otele döndüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin taksiyle otele geldiği ve giriş yaptıkları anlar yer alıyor.