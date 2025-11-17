Ortaköy'deki faciada yeni gelişme! Ailenin hastane sonrası otele dönüş görüntüleri ortaya çıktı | Video
17.11.2025 | 15:34
Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybettiği faciaya ilişkin ailenin hastane sonrası otele döndükleri anın görüntüleri ortaya çıktı.
