Son dakika | Ortaköy’deki faciada yeni gelişme: Kesin ölüm sebebi o analizlerle belirlenecek! Böcek ailesinin ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi!

AİLECEK MİDE BULANTISI İLE KALKTILAR

Aile 12 Kasım gecesi saat 01.00'de toplu şekilde mide bulantısı ile uyandı ancak sabaha kadar bekleyip hastaneye gitti. Serum ve probiyotik tedavilerinin ardından tekrar otele döndü. Aynı gün hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım gecesi tekrar fenalaştı ve otele ambulans çağrıldı. İşte bu süreçten sonra yaşanan faciada anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZ

Adli Tıp Kurumu'nun çocuklar ve annenin üzerinde yaptığı ön incelemede ölüm sebebi belirlenemedi. Kati ölüm raporunun laboratuvar sonuçları tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ailenin son üç gün içinde tükettiği tüm gıdalardan numune aldı. Ayrıca otelde bulunan diğer ürünlerden de örnekler laboratuvara gönderildi.