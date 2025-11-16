Haberler
Son dakika! Ortaköy'deki faciada yeni detaylar ortaya çıktı! Zehirlenme şüphesi cinayete döndü
Son dakika haberi: Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye'nin içini acıtan faciada ise yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. AHaber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında zehirlenme şüphesinin artık cinayet şüphesine döndüğünü kaydederek devam eden soruşturmaya ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İşte son dakika haberinin detayları!