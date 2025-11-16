Son dakika! Ortaköy’deki faciada yeni detaylar ortaya çıktı! Zehirlenme şüphesi cinayete döndü

OLAYDAN 4 GÜN ÖNCE İLAÇLAMA...

Özellikle ilaçlanma meselesinden dolayı otele de yoğunlaşılmış durumda. Otelde yemek yenmiyor, dışarıda yeniliyor. İçeride ise ortak olarak herkesin içtiği bir su var. Bundan kaynaklı olarak gözler oraya döndü. 4 gün öncesinde de otelde ilaçlama olduğu belirtiliyor. Şu an bütün seçenekleri saydığımızda tantuni-sucuk vs... Orası daha çok daha şüpheli geliyor bana.