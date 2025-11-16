Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika! Ortaköy'deki faciada yeni detaylar ortaya çıktı! Zehirlenme şüphesi cinayete döndü
Giriş Tarihi: 16.11.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:39

Son dakika haberi: Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye'nin içini acıtan faciada ise yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. AHaber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında zehirlenme şüphesinin artık cinayet şüphesine döndüğünü kaydederek devam eden soruşturmaya ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika... Fatih'te konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetmişti.

Aynı otelde konaklayan turistler İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. ile Fas uyruklu aşçı Reda F. de gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ CİNAYETE DÖNDÜ!

AHaber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında devam eden soruşturmaya ilişkin çarpıcı bilgiler verdi:

"Zehirlenme şüphesiyle tüm Türkiye duydu, şimdi bir cinayet şüphesiyle süreç devam ediyor. Dosyaya artık Gayrettepe Cinayet Büro bakıyor. İlk gelen ön otopsi raporunda çocuklar da zehirlenmeye yönelik bir bulguya ulaşılamamıştı. bundan sonra da cinayet büro devreye girdi.

OLAYDAN 4 GÜN ÖNCE İLAÇLAMA...

Özellikle ilaçlanma meselesinden dolayı otele de yoğunlaşılmış durumda. Otelde yemek yenmiyor, dışarıda yeniliyor. İçeride ise ortak olarak herkesin içtiği bir su var. Bundan kaynaklı olarak gözler oraya döndü. 4 gün öncesinde de otelde ilaçlama olduğu belirtiliyor. Şu an bütün seçenekleri saydığımızda tantuni-sucuk vs... Orası daha çok daha şüpheli geliyor bana.

Anne ölmeden önce polise ifade veriyor: "Ben tavuk tantuni yedim, oğlum ve babası kokoreç yedi, kızım ise sucuk-ekmek yedi."

Ortak yedikleri ekmek, ve fırıncı da gözaltına alındı. Artık, 1 sonuç raporunu bekleyeceğiz, 2 Gayrettepe Cinayet Büro Amirliğinin inceleme sonucunu bekleyeceğiz.

Baba entübe, babanın durumunu dün akşam sordum, hala durumu ne yazık ki kötü, sonradan zehirlendiği iddiasıyla götürülen 2 kişinin de durumunun iyi olduğunu öğrendim."

ANNENİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek Taksim İlkyardım Hastanesi'nde entübe edilmeden hemen önce polise başına gelenleri detaylı şekilde anlattı.

"AKŞAM SAATLERİNDE MASAL'I HAREKETSİZ BULDUM"

Anne Çiğdem Böcek "Ortaköy Camii'nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik. Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal'ı hareketsiz buldum. Hemen 112'yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım." dedi.