Ortaköy'de zehirlenen aileyle ilgili flaş gelişme! Otel boşaltıldı | Video

16.11.2025 | 08:42

Türkiye, Almanya’dan tatile gelen ve Ortaköy’de yedikleri yemekler sonrası zehirlenen aileyi konuştu. Fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan aileden anne Çiğdem Böcek ve çocukları 6 yaşındaki Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Öte yandan anne Böcek’in hayatını kaybetmeden önceki ifadesi ortaya çıkarken, ailenin kaldığı otelde polisin incelemesi tamamlandı ve otelde kalan müşteriler tahliye edildi.