Son dakika | Böcek ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı!

OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükselmişti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYNI ODADA SOLUMAYA DEVAM ETTİLER

Ailenin ölümüne neden olan maddenin ilacın içerisinde bulunan Alüminyum Fosfit maddesi olduğu değerlendiriliyor. Panzehri olmayan bu madde vücutta ölümcül etkiler yapıyor. Adli Tıp Kurumu ailenin alınan kan örneklerinde bu maddeye rastlarsa ölüm nedeninin ilaçlama kaynaklı olduğu netlik kazanacak. Öte yandan ailenin hastaneye gidip tekrar aynı odaya geldikleri ve odadaki ilacı yine soludukları da değerlendiriliyor.