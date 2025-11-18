Son dakika | Böcek ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Anne Çiğdem Böcek, Baba Servet Böcek ve 2 çocuklarının hayatını kaybettiği faciada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 4 kişilik ailenin kaldığı oteli ilaçlayan firmanın çalışanının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, “2 ayrı ilaç ve 2 ayrı kapak kullandım. Her yeri kapattım” dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme iddialarıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 7 şüphelinin Gayrettepe'deki işlemleri sürüyor. Cinayet Büro dedektifleri aileyi ölüden maddenin haşere ilacında bulunan Alüminyum Fostif olabileceği üzerinde duruyor.

Solunum yolu ile vücuda giren bu maddenin panzehirinin olmadığı söylendi. Ailenin ilk gün hastaneye gidip döndüğünde yine aynı odada ilacı solumak durumunda kaldıkları da öne sürülüyor. Öte yandan ilaçlama yapan şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı; "Her zaman kullandığım ilacı kullandım işimi bitirdikten sonra otelden çıktım. Her zaman nasıl yapıyorsak o şekilde kullandığım ilaçları kullandım" dediği öne sürüldü. Baba oğul olarak ilaçlama işi yaptıkları öğrenilen kişilerin işlemleri emniyette devam ediyor.

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek önceki gün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 2 kişiye refakat eden 3'üncü kişi de kalp ritmindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındı. Polis ekipleri geçtiğimiz gün otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükselmişti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYNI ODADA SOLUMAYA DEVAM ETTİLER

Ailenin ölümüne neden olan maddenin ilacın içerisinde bulunan Alüminyum Fosfit maddesi olduğu değerlendiriliyor. Panzehri olmayan bu madde vücutta ölümcül etkiler yapıyor. Adli Tıp Kurumu ailenin alınan kan örneklerinde bu maddeye rastlarsa ölüm nedeninin ilaçlama kaynaklı olduğu netlik kazanacak. Öte yandan ailenin hastaneye gidip tekrar aynı odaya geldikleri ve odadaki ilacı yine soludukları da değerlendiriliyor.

OTELİ İLAÇLAYAN FİRMA ÇALIŞANININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

4 kişilik ailenin kaldığı oteli ilaçlayan firmanın çalışanının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, "2 ayrı ilaç ve 2 ayrı kapak kullandım. Her yeri kapattım" dedi.

HER ZAMANKİ İLAÇLARI KULLANDIM

Şüphelinin, "Her zaman kullandığım ilacı kullandım işimi bitirdikten sonra otelden çıktım. Her zaman kullandığım ilaçları kullandım. İki farklı ilaç kullandım. İlaçlamayı yaptım. Sağa sola sızma olmasın diye açık yerleri kapattım." dediği öne sürüldü.

Baba oğul olarak ilaçlama işi yaptıkları öğrenilen kişilerin işlemleri emniyette devam ediyor.

EK GÖZALTI SÜRECİ VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde gözaltındaki 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilere, savcılık kararıyla bir gün ek gözaltı süresinin verildiği öğrenilirken, yarın adli makamlara sevk edilmeleri de bekleniyor. Ayrıca ailenin hastaneden döndükleri sırada bindikleri taksinin şoförünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksici ifadesinde;" Çocuklardan birinin taksiye kustuğunu söylediği öğrenildi" olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SERVET BÖCEK AFYONKARAHİSAR'DA DEFNEDİLECEK!

Hayatını kaybeden Servet Böcek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca teslim alındı.

Fatih'te konakladıkları otelden zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken dün hayatını kaybeden Servet Böcek'in otopsi işlemleri tamamlandı. Yenibosnada'ki Adli Tıp Kurumu'na gelen Böcek ailesinin yakınları, cenazeyi teslim aldı.

Afyonkarahisar'a götürülecek cenazenin Bolvadin ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

OLAY YERİNDE ÇARPICI ANLAR: OTEL SAHİBİ ODAYI GÖSTERMEDİ!

İstanbul Fatih'te dört kişilik Böcek ailesinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada korkunç bir ihmal zinciri de ortaya çıktı. İlk şüpheler gıda zehirlenmesine yoğunlaşmışken, detaylı araştırmalar sonucu facianın asıl nedeninin, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasından sızan ve panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasal olabileceği belirlenirken olayın yaşandığı ilk gün otelin bulunduğu alana giden ekipler ve muhabirler, otel sahibiyle görüşme fırsatı bulduğu ve otel sahibinin tavrının şüpheleri artırdığı görülüyor.

"Kendilerine o odayı görebilir miyiz diye sorduk? Otel sahibi bunu kabul etmedi ve oda numarasını dahi söylemedi." Bu ret cevabının ardından bir sonraki gün, facianın yaşandığı odanın alt katında haşere ilaçlaması firması tarafından bir uygulama yapıldığı bilgisi geldi. O ilaçlamanın yapıldığı alandan hayli yoğun bir kokunun bulunduğu da bilgiler arasında.

HİBRİT ZEHİRLENME İHTİMALİ VE ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ

Soruşturma, ilk şüpheli olan gıda zehirlenmesi ihtimalinden, panzehiri olmayan ve son derece ölümcül olduğu bilinen Alüminyum Fosfit kaynaklı kimyasal zehirlenme üzerine yoğunlaştı. Uzmanlar ve soruşturma ekipleri, hem ilk günlerdeki gıda şüphesi hem de ortaya çıkan ilaçlama detayı ışığında, yeni bir ihtimali değerlendiriyor:

"Bu durum, ailenin hem oral yolla (gıda) aldıkları bir zehirle zayıflamış olmaları hem de ilaçlama sonucu solunum yoluyla alınan kimyasalların neden olduğu hibrit bir zehirlenme olabilir."

Özellikle zehrin önce akciğere ulaşıp kanamaya yol açtığı, ardından kana karışıp beyne ilerlediği tahmin ediliyor. Ekipler, bu korkunç facianın nedenini kesinleştirmek için aileden alınan kan örneklerinin toksikoloji raporunu bekliyor.