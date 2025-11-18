Son dakika | Böcek ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Anne Çiğdem Böcek, Baba Servet Böcek ve 2 çocuklarının hayatını kaybettiği faciada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 4 kişilik ailenin kaldığı oteli ilaçlayan firmanın çalışanının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, “2 ayrı ilaç ve 2 ayrı kapak kullandım. Her yeri kapattım” dedi. İşte son dakika haberinin detayları!
Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme iddialarıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 7 şüphelinin Gayrettepe'deki işlemleri sürüyor. Cinayet Büro dedektifleri aileyi ölüden maddenin haşere ilacında bulunan Alüminyum Fostif olabileceği üzerinde duruyor.
Solunum yolu ile vücuda giren bu maddenin panzehirinin olmadığı söylendi. Ailenin ilk gün hastaneye gidip döndüğünde yine aynı odada ilacı solumak durumunda kaldıkları da öne sürülüyor. Öte yandan ilaçlama yapan şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı; "Her zaman kullandığım ilacı kullandım işimi bitirdikten sonra otelden çıktım. Her zaman nasıl yapıyorsak o şekilde kullandığım ilaçları kullandım" dediği öne sürüldü. Baba oğul olarak ilaçlama işi yaptıkları öğrenilen kişilerin işlemleri emniyette devam ediyor.
Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek önceki gün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 2 kişiye refakat eden 3'üncü kişi de kalp ritmindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındı. Polis ekipleri geçtiğimiz gün otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.