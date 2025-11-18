Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Fatih'teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, 'Tahta kurusu ilacı' öldürdü!
Giriş Tarihi: 18.11.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 08:07

SON DAKİKA | Fatih'teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, 'Tahta kurusu ilacı' öldürdü!

Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te bir aileyi yok eden faciada detaylı araştırma devam ediyor. Soruşturma derinleştikçe, olayın gıda zehirlenmesi değil, korkunç bir ihmal olabileceği ortaya çıktı. En güçlü iddiaya göre, ailenin kaldığı odanın alt katında yapılan tahta kurusu ve haşere ilaçlamasından sızan kimyasallar, 4 kişilik ailenin ölümüne neden oldu. Ekipler kesin sonuç için aileden alınan kan örneklerinin toksikoloji raporunu beklerken, olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Fatih’teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, ’Tahta kurusu ilacı’ öldürdü!

Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşan ve 3 ferdini kaybeden Böcek ailesinin ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde durulurken, 5 gündür hastanede tedavi altına olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Fatih’teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, ’Tahta kurusu ilacı’ öldürdü!

Türkiye'nin gündemine oturan şüpheli zehirlenme vakasında soruşturma kritik bir aşamaya girdi. İlk gözaltılar lokumcunun sahibi F.T., kokoreç ve midye restoranının sahibi E.E. ile Ortaköy çevresinde midye satan Y.D. oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Fatih’teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, ’Tahta kurusu ilacı’ öldürdü!

Bu üç ismin ardından genişleyen incelemeler sonucu ailenin konakladığı otelde görev yapan iki çalışan ile otelde ilaçlama işlemini gerçekleştiren personel de gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 11'e ulaştı.

SON DAKİKA | Fatih’teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, ’Tahta kurusu ilacı’ öldürdü!

İlk gün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

SON DAKİKA | Fatih’teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, ’Tahta kurusu ilacı’ öldürdü!

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında şüpheler yiyecekten çok ilaçlama kaynaklı ölüm olabileceği üzerinde yoğunlaştı.

SON DAKİKA | Fatih’teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, ’Tahta kurusu ilacı’ öldürdü!

ALÜMİNYUM FOSFİT ARANACAK
Konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahtakurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | Fatih’teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, ’Tahta kurusu ilacı’ öldürdü!

Ekipler iki yıl önce Ankara Keçiören'de meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi konusuyla benzerlik yaşandığını belirleyince o dönem adli tıp raporunda çıkan alüminyum fosfit maddesinin Böcek ailesinin kanında olup olmadığına bakacak.

SON DAKİKA | Fatih’teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, ’Tahta kurusu ilacı’ öldürdü!