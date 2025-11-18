Haberler
SON DAKİKA | Fatih'teki aile faciasında korkunç şüphe: Gıda değil, 'Tahta kurusu ilacı' öldürdü!
Giriş Tarihi: 18.11.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 08:07
Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te bir aileyi yok eden faciada detaylı araştırma devam ediyor. Soruşturma derinleştikçe, olayın gıda zehirlenmesi değil, korkunç bir ihmal olabileceği ortaya çıktı. En güçlü iddiaya göre, ailenin kaldığı odanın alt katında yapılan tahta kurusu ve haşere ilaçlamasından sızan kimyasallar, 4 kişilik ailenin ölümüne neden oldu. Ekipler kesin sonuç için aileden alınan kan örneklerinin toksikoloji raporunu beklerken, olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.