Fatih'te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video

18.11.2025 | 12:33

Anne Çiğdem Böcek, Baba Servet Böcek ve 2 çocuklarının hayatını kaybettiği faciada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 4 kişilik ailenin kaldığı oteli ilaçlayan firmanın çalışanının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, “2 ayrı ilaç ve 2 ayrı kapak kullandım. Her yeri kapattım” dedi.