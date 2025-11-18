Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video

18.11.2025 | 13:02

Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Günler sonra yoğun bakımdaki baba da hayatını kaybetti. Böcek Ailesinin kaldığı otelde ilaçlamayı yapan kişinin ifadesine A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında ifadedeki detayları açıkladı. Karataş, ilaçlayan kişinin "2 kapak ilaç kullandım." dediğini belirtti.