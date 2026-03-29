  • Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li başkanın taciz skandalını AK Parti'ye yıkmaya çalıştı!

CHP yandaşı SÖZCÜ TV'nin ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana imza attı. Çocuk tacizcisi iddiasıyla yargılanan CHP’li Hasbi Dede'yi canlı yayında AK Partili belediye başkanı olarak sundu.

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T.'ye karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Karşı şeride geçmek isteyen 16 yaşındaki T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan T.T Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada boynu kırıldığı ve entübe edildiği öğrenilen genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TACİZ SKANDALINI AK PARTİ'YE YIKMAYA ÇALIŞTI!

Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana imza attı. Gürses, Dede'yi AK Partili belediye başkanı olarak sundu.

Hasbi Dede tarafından tacize uğradığını iddia etmişti! 16 yaşındaki genç kız kazada ağır yaralandı SON DAKİKA… 16 yaşındaki genç kızı taciz etmişti: Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı! SON DAKİKA | Görele'de ikinci skandal! Tacizden ceza alan üyeye CHP kalkanı: Hasbi Dede kefil oldu kurtardı Tacizden tutuklanmıştı! CHP’li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Taciz, tecavüz ve şiddetin partisi: SABAH, CHP’nin karıştığı mide bulandıran olayları derledi Son dakika | CHP'li tacizci başkan Hasbi Dede hakkında yeni detay: Kızı 'mesajları ben attım' dedi savcılık inanmadı!

