SON DAKİKA | Görele'de ikinci skandal! Tacizden ceza alan üyeye CHP kalkanı: Hasbi Dede kefil oldu kurtardı
Son dakika haberi: Tacizden tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, CHP Giresun İl Meclisi üyesi olan arkadaşı Semin Aydın'ın evli bir kadını taciz etmekten 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın mahkeme kararına rağmen partideki görevine devam etmesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 07:53