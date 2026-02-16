Taciz, tecavüz ve şiddetin partisi: SABAH, CHP’nin karıştığı mide bulandıran olayları derledi

Cinsel taciz, cinsel saldırı, tecavüz girişimi, çocuk istismarı, darp, tehdit, kamera kayıtlarının karartılması ve mağdurun susturulması... CHP, belediyelerden parti yöneticilerine uzanan bir suç zinciriyle anılıyor. Telefonla "abazayım gel" diyenler, makam odasında "çok seksisin" diyenler, öğretmene tecavüze kalkışanlar, stajyerleri hedef alanlar, evli kadınlara uygunsuz mesaj atanlar... Son olarak Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasıyla tutuklanması, CHP'deki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi. SABAH, CHP'nin adının karıştığı skandalları derledi.

CHP'DEN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ

Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı ve tutuklandı.

ÇOK GÜZELSİN, ÇOK SEKSİSİN

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, zabıta çalışanı Deniz Canpolat'a makam odasında tacizde bulundu. Elini omzuna attı, kucağına oturtmaya çalıştı ve "Çok güzelsin, çok seksisin" dedi. Canpolat, şikâyet sonrası işten atılma tehdidiyle karşılaştığını açıkladı.

ALKOLÜ KAÇIRIP GARSONU TACİZ ETTİ

Mudanya İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, Bursa ziyaretinde alkolün etkisiyle otel çalışanı bir kadına tacizde bulundu. Çıkan haberler sonrası görevden alındı.

ABAZAYIM GEL

Muharrem İnce, CHP Kadın Kolları'ndan Fatma B.'yi telefonla arayıp "Yalova'dan geliyorum, abazayım, apartmanına gel" dedi ve birliktelik ima eden mesajlar gönderdi.

BİRLİKTE OTURUR, BİR ŞEYLER YAPARIZ

Saray Belediyesi Başkan Danışmanı Savaş Korucuoğlu, stajyer Ö.T.'ye "Beni evine kahve içmeye çağırmıyorsun, birlikte oturur, bir şeyler yaparız" dedi. CHP milletvekillerine iletilmesine rağmen işlem yapılmadı.

ÖĞRETMENE TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI

Sivas Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, öğretmen Emine S.'nin evine zorla girip tecavüz girişiminde bulundu. Kadın çığlık atarak yardım isteyince kaçan Çiçek, şikayet üzerine yakalanıp tutuklandı. CHP Çiçek'i olaydan 6 yıl sonra ihraç etti.

SARILIP, ZORLA ÖPTÜ

Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., 20 yaşındaki D.A.'ya sarılıp zorla öptü, elini pantolonuna götürdü. D.A. tacizci başkandan şikayetçi oldu.

61 YAŞINDAKİ MECLİS ÜYESİNDEN TACİZ

Adana CHP Meclis üyesi Galip Can, 27 yaşındaki kadını iş vaadiyle arabasında taciz etti.

4 BELEDİYE ÇALIŞANINI TACİZ ETTİ

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Başkanı Ender Sevinç, belediye çalışanı dört kadını taciz etti. Mağdur kadınlardan biri olan Mimar D.S. uğradığı tacizi, "Seni işe ben aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum" sözleriyle anlattı. Kadınların şikayetinin yanı sıra belediyeye yönelik usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyon kapsamında Sevinç gözaltına alınıp tutuklandı.

CHP'DE YASAK AŞK SKANDALI

Bursa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, iki yıl boyunca D.A. ile ilişki yaşadı. Yasak ilişkiden doğan çocuğunu ve sevgilisini terk etmesi üzerine D.A. adlı kadın Sertaslan'a babalık davası açtı.

BANA İL BAŞKAN YARDIMCILARI AHLAKSIZLIK YAPTI

Özlem Hanelçi, CHP İstanbul il yöneticileri Yasin Ilgar ve Özgür Aydın tarafından tacize uğradığını açıkladı. Şikayetine rağmen dönemin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun herhangi bir işlem yapmadığı belirtti.

KISKANÇLIK SKANDALI

CHP Kaş eski İlçe Başkan Adayı Gül Ustaer, CHP'li sevgilisi R.S.U. tarafından balkondan itildi. Beyin kanaması geçiren kadın 33 yaşında hayatını kaybetti.

ÖNCE DARP SONRA TACİZ

Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, Z.Y. adlı kadını bir kafede zorla oturtup darp etti, ardından taciz etti. Şikayet üzerine Karagöz tutuklandı.

'DAVADAN VAZGEÇ' TALEBİ

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesini istediği iddiasıyla gündeme geldi.

YARDIM ÇEKİ VERMEK İÇİN ÇAĞIRIP TACİZ ETTİ

Konya İl Başkanı Barış Bektaş, B.I. isimli genç kızı yardım çeki vaadiyle ofisine çağırıp taciz etti. Genç kız şikayetçi oldu.

EŞİNİ DARP EDİP, KARNINDAN BIÇAKLADI

CHP Milletvekili adayı Erkan Başboğa, 1,5 aylık eşi Zeynep Melis Başboğa'yı darp etti, karnından bıçakladı.

TACİZİ DUYURAN CEZALANDIRILDI

Esenler eski İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, CHP'de yaşanan tacizleri bildirdiği için dönemin il başkanı olan Canan Kaftancığlu ve İl yöneticileri tarafından partiden ihraç edilerek kendisinin cezalandırıldığını açıkladı.

HEM CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDI, HEM DE KOVULDU

2018 yılında Şişli Belediyesi'nde çalışan Z.A. adlı kadın, kocasının akrabası ve dönemin başkan yardımcısı olan eski Başkan Yardımcısı U.G.Y., tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Z.A'nın dava açması üzerine belediyede çalışan eşi B.A. ile kod29 'yüz kızartıcı suç' gerekçesiyle iş sözleşmeleri feshedildi.

TACİZE KARARTMA

Muğla İl Başkanlığı'nda A.E., il delegesi Mehmet A. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kamera kayıtları yönetimce engellendi.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SIRASINDA TAMAMEN SOYUNDU

Bursa İl Başkanı danışmanı Rafet Yurdakul, genç bir kadınla görüntülü görüşmede soyundu. Ekran alıntıları ortaya çıktı.

EVLİ KADINLARA CİNSEL MESAJ

Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç, evli kadınlara uygunsuz mesajlar ve görüntüler gönderdi.

ÖNCE CİNSEL TACİZ, SONRA ÖLÜM TEHDİDİ

Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Kadın Kolları Başkanı L.B.'yi taciz etti, evine silahla gidip ölümle tehdit etti.

'ATEŞİMİN NEDEN YÜKSEL OLDUĞUNU GÖSTERİRİM'

Kepez Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi C.T., pandemi döneminde belediye girişinde ateş ölçümü yapan kadın güvenlik görevlisine ateşinin yüksek çıkması üzerine 'Ateşimin neden yüksek olduğunu gösteririm. Ama ortam müsait değil" diyerek tacizde bulundu. Kadın personel meclis üyesinden şikayetçi oldu.

TELEFONLA MESAJ ATARAK TACİZ ETTİ

Çatalca İlçe Başkan Yardımcısı M.E.E., S.O.'yu telefonla taciz etti. Yönetimin talebi üzerine görevinden istifa etti.

TACİZCİ BAŞKANA 7 YIL 9 AY HAPİS

Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, çaycı kadına tacizde bulundu. Şikayet üzerine tutuklan Oğuz, 7 yıl 9 ay hapis cezası aldı.