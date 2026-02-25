Trend
Son dakika | CHP'li tacizci başkan Hasbi Dede hakkında yeni detay: Kızı 'mesajları ben attım' dedi savcılık inanmadı!
Son dakika haberi... CHP'li Başkan Hasbi Dede hakkında, "Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Tutuklu başkanın 15 yaşındaki kızı A.D.'nin savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını iddia ettiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 06:58