Son dakika | CHP’li tacizci başkan Hasbi Dede hakkında yeni detay: Kızı ’mesajları ben attım’ dedi savcılık inanmadı!

İddianamede Dede'nin mağdur kız çocuğuna attığı, "Ben nasıl erkeğim, etkiliyorsun beni, ben sana açılmışım, sevgilin olabilir, sorun yok, beni beğeniyor musun, bu saatte neden yazar bir adam sence" şeklindeki mesajları da yer aldı. Bu arada tutuklu başkanın 15 yaşındaki kızı A.D.'nin savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını iddia ettiği ortaya çıktı.