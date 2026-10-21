Karanlık lobiler ve taşeronlar yine iş başında! Otel odalarında ispiyonculuk yaptılar: Asıl hesap vermesi gereken Faik Öztrak!

Türkiye'de milli enerji ve milli ekonomi için tarihi adımlar atan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın çabalarını her fırsatta iftira ve yalanlarla gölgelemeye çalışan muhalefet, karanlık lobilerden aldığı akılla bir kez daha harekete geçti. Fon soruşturması üzerinden kirli bir kampanyaya giriştiler.

Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş yalanlara karşı, "Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." açıklamasında bulundu.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Gazeteci Zafer Şahin AHaber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu şunları söyledi:

OTEL ODALARINDA IMF İLE GİZLİCE BULUŞUP İSPİYONCULUK FAALİYETİ YAPTILAR

"Hayasızca akın söz konusu, bunun altını çizelim. Tesadüfi değil. Gerçekten 17-25 Aralık 2013'e benzetilecek, ipuçları ve yöntem taşıyor. Bu fon hadisesi ortaya çıktığında esasen BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanının temasları devam ederken; bu konunun biz görünür gelecekte, önce AK Parti kurumsal kimliğiyle, tıpkı 17-25 Aralık'ın '17' ayağında olduğu gibi... Hatırlayın; 17 Aralık'ta Kabine'ye ve AK Parti'nin kurumsal kimliğine dönük bir hamle yapmıştı FETÖ'cüler. Bugünkü fon hadisesinin 2. dalgasında Cumhurbaşkanı, aile ve Külliye üzerinden bir bağlantılandırılmaya doğru taşınacağını öngörmüştük. Bu da tıpkı 25 Aralık'taki hadise gibi... Ben bu aktörleri, 30 yılı aşkın mesleki tecrübemde bire bir tanımış, hatta bazılarının gayri-milli nitelikte olduklarını bilen, Türkiye'de ekonomiye milli karakter kazandırılmak istenirken Ankara'da 5 yıldızlı otellerin özel odalarında IMF ile buluşup, Türkiye'yi sabote etmek için adeta ispiyonculuk faaliyeti yaptıklarını da dün gibi hatırlarım. İddialarını ortak nokta olarak argüman üretirken bunun son derece zayıf olduklarının farkındalar ama kamuoyunun hafızasında bir dönem oluşturulmuş algıyı canlandırarak buradan ulaşılmak istenen hedefin Sayın Cumhurbaşkanı olduğuna zerrece kuşku yok."

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ASIL HESAP VERMESİ GEREKEN FAİK ÖZTRAK'TIR

CHP'li Faik Öztrak'ın geçmişten bu yana Berat Albayrak'a yönelik husumet beslediğini dile getiren Zafer Şahin, "Bu iddiaları gündeme getiren isim Faik Öztrak da çok ilginç. Ben yakinen takip ediyorum, Faik Öztrak'ta niyeyse çok tuhaf bir Berat Albayrak fobisi var, kendince bir kompleks duyuyor. 2020 yılıydı, o zaman da mesela Berat Albayrak'ı sosyetik olmakla itham etmişti. Ama Faik Bey biliyorsun aslında Türkiye'nin açık ara en sosyetik siyasetçisidir. Aileden en az üç dört kuşaktan itibaren hep Öztraklar ailesi bakandır, milletvekilidir. Faik Bey de böyle ağzında gümüş kaşıkla doğan bir isim olarak her zaman devletin, CHP'nin en önemli koltuklarını işgal etmiş bir isimdir" sözleriyle aktardı." dedi.

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SKANDALLARI HALA DEVLETİN ARŞİVLERİNDE

Faik Öztrak'ın Türk ekonomisine geçmişte vurduğu darbeleri hatırlatan Zafer Şahin, "Faik Öztrak'ın yapması gereken, bence 25 yıl önce meşhur 2001 ekonomik krizindeki rolüne dair bir hesap vermesidir. O hesabı vermeli Faik Öztrak. O dönemde biz Faik Öztrak'ın 2001 yılında Kemal Derviş'le beraber Türk ekonomisinde neler yaptıklarını belgeleriyle yazmıştık. Orada IMF'den gelen bir talimatla mali yapıları sağlam olmasına rağmen 5 bankanın bizzat Faik Öztrak'ın imzasıyla nasıl batırıldığını ben o dönem köşemde yazmıştım. Faik Öztrak'ın kamu da Kemal Derviş'in yardımcısı olarak Türk ekonomisine verdiği, attığı o imzayla milyar milyar dolarlık zararların detayları hala devletin arşivlerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

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