Kuklalar belli kuklacı kim? Organize itibar suikastını kim, neden harekete geçirdi? 17-25 Aralık’ın 13 sene sonra sergilenen 2.0 versiyonu

CHP ve Yeni Parti'nin iftira siyasetine bir yenisi daha eklendi. CHP'li Faik Öztrak ve Yeni Partili Ümit Özlale'nin başını çektiği, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik alçak algı operasyonuna karşı Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş harekete geçti. Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak, yerel yönetimlerdeki yolsuzlukları perdelemek amacıyla kurulan kumpasın ve uluslararası odakların kirli oyunlarının yargıya taşınacağını belirtti.

ÖZTRAK VE TÜREVLERİ…



Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapan Göktaş, "CHP Grup Başkanı Faik Öztrak yaptığı açıklamada, kamuoyuna 'fon soruşturması' olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda '128 milyar dolar yalanına' ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece 'skandalın göbeğindeki isimler', 'vurguncular', 'turpun büyüğü' gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir. Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekâya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, 'Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir' talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır" dedi. Göktaş, Öztrak'ın bugün yönelttiği pespaye saldırıların Albayrak'ın bakanlığı döneminde de yapıldığına, siyasi tarihin en büyük iftirası olan "128 milyar dolar yalanının" sistematik şekilde kullanıldığına, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni tazminata hükmetmesine rağmen iftira kampanyasının sürdüğüne işaret etti.

AYIPLARINI PERDELİYORLAR



Kendi yerel yönetimlerindeki yolsuzlukların izahını yapamayan muhalefet partilerinin mensuplarının, ayıplarını perdeleme gayesiyle ilgili ilgisiz her konuda Berat Albayrak'ın adını kullanmalarına sert tepki gösteren Göktaş, şunları vurguladı: "Fon soruşturmasına konu eylemlerle Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Albayrak'ın 2020'de görevinden ayrılmasının üzerinden 6 yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir."

TAŞERONLAR İŞBAŞINDA!



"FAİK Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir" diyen Göktaş, "'At izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını' beyan ederek 2020 yılında aktif siyaseti bırakan Sayın Berat Albayrak, fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindedir" açıklaması yaptı.

HEDEF CUMHURBAŞKANI



Göktaş, "17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir. O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır" dedi.

ALBAYRAK'A ORGANİZE SALDIRI TALİMATINI KİM VERDİ?

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP ve Yeni Parti cephesinden yöneltilen iddiaların arka planını değerlendirdi.

Berat Albayrak'a organize saldırı talimatını kim, neden verdi? | Video

"MÜESSES NİZAMIN TAŞLARINI YERİNDEN OYNATMIŞTI"

Okan Müderrisoğlu, CHP ve CHP'den türeyen Yeni Parti üzerinden bazı iddiaların gündeme taşındığını ve bunların algoritmalar aracılığıyla tabloya dönüştürüldüğünü belirterek, konunun AK Parti'nin kurumsal kimliği ve iç bünyesi açısından da hassasiyet taşıdığını ifade etti.

Berat Albayrak'ın CHP ve Yeni Parti açısından her zaman hedefte olan bir aktör olduğunu vurgulayan Müderrisoğlu, "Berat Bey bir paratonerdi. Bakanlığı sırasında çok etkili bir koordinatördü ve müesses nizamın taşlarını yerinden oynatmıştı. Dolayısıyla Berat Albayrak'ı hedef almak, muhalefete siyasi motivasyon sağlarken Cumhurbaşkanı'na da Albayrak üzerinden mesaj gönderilmesine imkân tanıyordu. Ancak ortaya çıkan faturayı ağırlıklı olarak Berat Albayrak şahsen üstleniyor veya göğüslüyordu." dedi.

Muhalefetin bu yöntemi kendi açısından verimli bir siyasi strateji olarak kullandığını belirten Müderrisoğlu, ortaya atılan iddialar üzerinden kısa sürede yapay bir gerçeklik oluşturulduğunu, bu iddialara taraftar kazandırıldığını ve ardından siyasi polemik üretildiğini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Sayın Albayrak'ın sahneden çekilmesiyle birlikte 'at izinin it izine' karıştığı dönemin güncel versiyonunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK'I HEDEF ALAN 'HAYASIZCA SALDIRI' VE SONRASI!

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde hayasızca gerçekleştirilen 17-25 vari bu saldırılarla ilgili; "Zaten iftira sahipleri de ne yaptıklarının bilincindedir! Oluşturdukları zorlama tabloların, ilerisi için bir "test niteliği" taşıdığı çok nettir! Albayrak ismi üzerinden, "duyarlılık ve reaksiyon hızı" da ölçülmek istenmiştir." ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Ankara'da uzun yıllar gazetecilik yapanlar; yerine ve durumuna göre, "siyasi, bürokratik, ekonomik, hukuki hatta psikolojik havayı koklar", gündemin sıcak başlıklarındaki değişkenlikleri ölçerler. Bu, tamamen "tecrübe, öngörü ve yer yer mesleki hislerle" de ilgilidir. Süreçleri doğru okuyabiliyor, aktörleri ve söylemlerini iyi analiz edebiliyorsanız, görünür gelecekteki muhtelif hamleleri de tahmin edebilirsiniz.

Bakınız... CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin ardı ardına ortaya attığı iddialar, daha doğrusu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı bulaştırmaya çalıştıkları iftiralar, kulislerde alttan alta dolaştırılan söylemlerin organize siyasi halinden başka bir şey değildi.

Öncelikle belirtmek isterim ki...

Bu fon hadisesi başladığı günden itibaren, eldeki ipuçları...

Önce AK Parti ve Külliye'yi sonra Cumhurbaşkanı, ailesi ve yakınlarını hedef alan, plânlı faaliyetlerin sahnelenebileceğini gösteriyordu... Yani, 17-25 Aralık'ın (2013), 13 sene sonra sergilenen 2.0 versiyonu ile karşı karşıya kalınması bir bakıma sürpriz olmayacaktı.

Nasıl ki... 17 Aralık'ta ilk olarak AK Parti ve Hükümet'e atak yapılmıştı... Nasıl ki 25 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın harimi ismetine girilmeye çalışılmıştı...

Bu defa kurulan tezgâh da benzerdi.

Fon problemi Fatma Betül Sayan Kaya ismi üzerinden AK Parti'ye bağlandı ama bir adım ileri gidilerek partinin tüm kurumsal kimliği töhmet altında bırakılmak istendi. Bu, ilk etaptı...

Şimdi de ikinci etap için düğmeye basıldığı anlaşılıyor! 6 yıl önce aktif siyaset sahnesinden çekilen Berat Albayrak'ın ismi ileri sürülerek yine Cumhurbaşkanı'na vurmayı amaçlayan kurgu kamuoyuna servis edildi.

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Açık söyleyeyim... Malûm hamleyi yapanlar, bunun siyasi uzantısı olarak görev alanlar "Hayâsızca saldırının aparatları" durumundadır!

Fon cerahatinin apse yaptığı ve patladığı dönem, Albayrak'ın görevden ayrılmasından 4-6 sene sonrasına tekabül etmektedir. Gerek zamanlama gerekse içerik olarak kurulabilecek bir bağ yoktur.

2020 yılını müteakiben Albayrak, hiçbir siyasi programa katılmamış, siyasi mana atfedilecek temas ve beyanda bulunmaktan özenle kaçınmıştır. Tabiri caizse kendi doğal alanına çekilmiş, dışarıdan gelen seslere kulağını tıkamış, vakıf ve eğitim çalışmalarına odaklanmayı tercih etmiştir.

Filanca tarihte göreve atanan bürokratların, yıllar aradan geçtikten sonra görev ve yetki alanlarındaki şahsi sorumluluklarıyla ilişkilendirilen muhtelif hukuki gerekçelerin, bugün Albayrak'ın bakanlık dönemiyle örtüştürülmek istenmesi ancak kötü niyetle açıklanabilir!

Zaten iftira sahipleri de ne yaptıklarının bilincindedir! Oluşturdukları zorlama tabloların, ilerisi için bir "test niteliği" taşıdığı çok nettir! Albayrak ismi üzerinden, "duyarlılık ve reaksiyon hızı" da ölçülmek istenmiştir.

Böylece, önümüzdeki günlerde ortaya atılabilecek spekülatif iddialar için gerçeklik algısı oluşturulması da düşünülmüştür. Olup bitenler, günlük olarak geçiştirilebilecek cinsten değildir!

Şu anki tanıklığımız... Dezenformasyonla havayı zehirleme, kitleleri manipüle etme, yerli ve yabancı müttefiklerle iş birliği içinde bir tür rövanş alma serisinden ibarettir.

Berat Bey; zamanında, kıvamında ama kararlı biçimde tavrını ortaya koymuştur. Sağduyulu insanlarımıza hitap eden şu ifadelerinin altına biz de imzamızı atarız:

"Fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetlerine sebebiyet veren herkes en ağır şekilde cezalandırılmalıdır!"