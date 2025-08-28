2. Minguzzi davasında şok gelişme! Hakan Çakır cinayetinin şüphelileri, gözaltındayken hastaneden kaçmış

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ardından gözaltına alınan Taha Yahya Z. (14) ve Baddal Samet Z.'nin (17) kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı. Kısa sürede yakalanan kardeşlerden Baddal Samet Z., korktuğunu ve bu yüzden hastanede kaçtığını, Taha Yahya Z. ise kaçıp eve gittiğini ve daha sonra polise teslim olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 14:26 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 15:19

Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, 10 Ağustos'ta, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ile babası Şahin Çakır (53) da bıçaklanarak yaralandı. Cinayetle ilgili Cemal Z. (45) ile oğulları Taha Yahya Z., Baddal Samet Z. ve Ahmet Emir Z. (19) tutuklandı, Umut K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelileri Taha Yahya Z. ve Baddal Samet Z.'nin kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı. Kısa sürede yakalanan kardeşlerin ifadesine ilk kez DHA ulaştı. Baddal Samet Z., emniyette korktuğunu ve bu yüzden hastanede kaçtığını belirterek, bir yerde oturduğunu ve sonrasında polislerin gelip kendisini aldığını söyledi. Baddal Samet Z., "Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik. Babam Cemal'de de Ahmet Emir'de de silah veya bıçak yoktu. Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim" dedi.

'ÇİVİLİ SOPAYI YOLDA GİDERKEN GÖRDÜM, ALDIM' Taha Yahya Z. ise "Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet'i telefon ile aradı; 'koş beni öldürüyorlar' dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım. Yanımızda herhangi bir suç aleti yoktu ancak çivili sopayı yolda giderken gördüm, aldım. Samet ağabeyim de çivili sopa aldı. Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı zaten ama yine de ailemi korumak amacı ile burger dükkanına girdim içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım. Olay yerine geldiğimizde olay bitmişti zaten. Babamı yaralı halde olay yerinde görünce bıçağı attım. Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi. Babamı hastaneye polisler götürdü. Eve çıktığımda Umut bizim evdeydi. Ben Umut'a yapmış olduğum eylem ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadım. Bana emniyette, 'tutuklanacaksınız' dediler. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım. Bunu yaparken polislere herhangi bir dirençli eylemde bulunmadık. Ben kaçınca eve gittim, ne yapacağımı bilmiyordum; daha sonrasında polisleri aradık ve teyzemin evinden beni aldılar" dedi. Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video