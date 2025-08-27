Video Yaşam Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
27.08.2025 | 13:57

Ankara'da yol verme ve taciz iddiaları nedeniyle öldürülen Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana gelmişti. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı. Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşlenen cinayetin ardından olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

