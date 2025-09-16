Katil İsrail neden durduralamıyor? Dünyaya verilen o poz en büyük gösterge!

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, hem açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor hem de soykırıma karşı durmaya çalışıyor.

Orta Doğu'da terör estiren İsrail, alçak planları için Gazze'de yeni bir katliama girişti. Gazze'ye kara harekatını genişletti. Siyonist ordunun hamlesine karşılık ise dünyadan yine cılız tepkilerinde dışında bir adım gelmedi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan şunları kaydetti:

"Gazze ve dünya için çok acı. İşgal tamamen başladı. Bundan sonra Gazze'de uluslararası camia müdahalede bulunmazsa, Gazze planı gerçekleşecek. Bu sadece Gazze ile mi kalacak? Maalesef Batı Şeria'da da benzer bir işgali yapacaklar. Bunun onayı geldi, Marco Rubio'nun gelmesi ağlama duvarında durması dünyaya poz vermesi ABD'nin İsrail ile birlikte çalıştığının en büyük göstergesi...

"İSRAİL VE AMERİKA İYİ POLİS - KÖTÜ POLİS OYNUYOR"

Dünya susuyor. Dünya sustukça işgal daha da artacak. Buradaki ABD'nin tutumu daha önemli diye konuşmuştuk, medyada pek çok tartışma... Biz burada gördüğümüz sahnelerin benzerlerini birkaç sene önce Irak'ta da gördük. ABD askerleri yaptılar. Irak'a müdahale ettiler demokrasi adına en büyük zulmü ABD askerleri yaptı. Biz şimdi ABD'nin vicdanına sığınıyoruz, burada acaba arabulucu olacaklar mı? acaba Hamas ve İsrail arasında ateşkes gerçekleşecek mi diye konuşuyoruz. Oysa İsrail ve Amerika iyi polis - kötü polis oynuyorlar.