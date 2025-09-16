Uzman isim, İsrail'in kara harekatını A Haber'de yorumladı | Video
Katil İsrail ordusu Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı. 8 Ağustos'ta İsrail hükümeti, eli kanlı Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan A Haber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
