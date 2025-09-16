SON DAKİKA | Katil İsrail topyekün işgale başladı! Gazze’de tanklarla girdiler

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Son dakika haberi: Katil İsrail ordusu Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı. 8 Ağustos'ta İsrail hükümeti, eli kanlı Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

Giriş Tarihi: 16.9.2025 07:02 Son Güncelleme: 16.9.2025 07:39
Son dakika haberi: Katil İsrail ordusu Gazze'ye tank ve uçaklarla birlikte topyekün işgal hareketi başlattı. Soykırımcı İsrail ordusu kent merkezine girdi ve katliamlara başladı. Başbakan Benyamin Netanyahu 8 Ağustos'ta Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı. Filistin basınında, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı.
07:30

HAMAS: REHİNELERİN HAYATINDAN NETANYAHU SORUMLUDUR

Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılarak, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi.

07:20

​İŞGALCİ İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ



Gazze yanıyor. Terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyoruz. Hamas’ın yenilgiye uğratmak üzere kahramanca saldırıyor. Geri adım atmayacağız.

07:00

PATLAMALAR TEL AVİV'DEN BİLE DUYULDU

Filistin basınında İsrail ordusunun insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı.

İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedilmişti.

06:30

KANLI PLANI NETANYAHU ONAYLAMIŞTI

8 Ağustos'ta İsrail hükümeti, eli kanlı Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı "kara harekatı" öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.

06:00

İSRAİL GAZZE KENT MERKEZİNE GİRDİ

Son dakika haberi: Katil İsrail ordusu Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı.

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.

