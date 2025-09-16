SON DAKİKA | Katil İsrail topyekün işgale başladı! Gazze’de tanklarla girdiler

HAMAS: REHİNELERİN HAYATINDAN NETANYAHU SORUMLUDUR

Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılarak, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi.