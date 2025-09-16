SON DAKİKA | Katil İsrail topyekün işgale başladı! Gazze’de tanklarla girdiler

Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılarak, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi.
Gazze yanıyor. Terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyoruz. Hamas’ın yenilgiye uğratmak üzere kahramanca saldırıyor. Geri adım atmayacağız.
Filistin basınında İsrail ordusunun insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı.
İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedilmişti.
8 Ağustos'ta İsrail hükümeti, eli kanlı Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.
Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı "kara harekatı" öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.
Son dakika haberi: Katil İsrail ordusu Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı.
Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.