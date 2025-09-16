SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze'de topyekün işgale başladı!

Son dakika haberi: Katil İsrail ordusu Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı. 8 Ağustos'ta İsrail hükümeti, eli kanlı Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.