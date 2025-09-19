SON DAKİKA... Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'Nitelikli dolandırıcılık!, 'Vergi kaçakçılığı', 'Kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması' ve 'Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı sonrasında dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturmanın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.

