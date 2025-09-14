Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:23

Son dakika: Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Kenan Tekdağ: “Susma hakkımı kullanıyorum”

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding'e yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Firari olan şüphelilerden Mehmet Kaya Ağrı'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin Maslak Jandarma'daki sorgulama işlemleri başladı. Öte yandan Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da susma hakkını kullanmak istediği ve ifade vermediği, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamamış ve yakalalama çalışmalarına devam edilmişti.

AĞRI'DA BİR GÖZALTI DAHA

Başsavcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Kaya adlı şüpheli de Ağrı'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin de Maslak Jandarma'da, Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan sorguları sürüyor. Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can'a yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Sorguları devam eden şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

"SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM"

Öte yandan gözaltında olan şüphelilerden Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi.