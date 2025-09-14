Son dakika: Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Kenan Tekdağ: “Susma hakkımı kullanıyorum”

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamamış ve yakalalama çalışmalarına devam edilmişti.