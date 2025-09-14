Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:58
Son dakika: Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Kenan Tekdağ: “Susma hakkımı kullanıyorum”
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding'e yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Firari olan şüphelilerden Mehmet Kaya Ağrı'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin Maslak Jandarma'daki sorgulama işlemleri başladı. Öte yandan Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da susma hakkını kullanmak istediği ve ifade vermediği, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi.