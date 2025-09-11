Giriş Tarihi: 11.09.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 08:35
SON DAKİKA | Can Holding'e 'kara para' operasyonu! HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
Son dakika haberi: Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.