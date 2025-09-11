Can Holding'in HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu. Suçlamaların "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.