Video Haber SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video
SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video

SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video

11.09.2025 | 08:24

Son dakika haberi: Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Can Holding’e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video 09:00
SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video 11.09.2025 | 08:24
Can Holding’in HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı 08:28
Can Holding'in HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı 11.09.2025 | 07:48
SON DAKİKA | Can Holding’e operasyon: 8 gözaltı 03:13
SON DAKİKA | Can Holding'e operasyon: 8 gözaltı 11.09.2025 | 07:35
Trump’ın müttefiki sağcı aktivist Charlie Kirk’e silahlı saldırı! O anlar kamerada 00:11
Trump'ın müttefiki sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! O anlar kamerada 10.09.2025 | 22:44
Gürsel Tekin CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video 01:07
Gürsel Tekin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video 10.09.2025 | 14:30
CHP’li meclis üyesinin TİP’li başkana ettiği küfür ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 01:47
CHP'li meclis üyesinin TİP'li başkana ettiği küfür ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 10.09.2025 | 10:04
4 gün mesai Türkiye’de olabilir mi? İşte detaylar! | Video 04:56
4 gün mesai Türkiye'de olabilir mi? İşte detaylar! | Video 10.09.2025 | 10:00
Antalya Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:41
Antalya Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 17 gözaltı | Video 10.09.2025 | 09:43
Bakan Yerlikaya: 53 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video 00:27
Bakan Yerlikaya: "53 FETÖ şüphelisi yakalandı" | Video 10.09.2025 | 08:18
Hamas yetkilileri A Haber’e konuştu! 04:15
Hamas yetkilileri A Haber’e konuştu! 09.09.2025 | 18:23
Haşmet Babaoğlu | Yeniden okullu olduk ama... 02:58
Haşmet Babaoğlu | Yeniden okullu olduk ama... 09.09.2025 | 16:48
Hilal Kaplan | ‘Kurucu parti’den polis barikatlarına 04:39
Hilal Kaplan | ‘Kurucu parti’den polis barikatlarına 09.09.2025 | 16:46
Okan Müderrisoğlu | Hangi CHP? 03:54
Okan Müderrisoğlu | Hangi CHP? 09.09.2025 | 16:44
Bercan Tutar | Gazze sadece buzdağının görünen kısmı 04:32
Bercan Tutar | Gazze sadece buzdağının görünen kısmı 09.09.2025 | 16:42
Salih Tuna | Gürsel Tekin nasıl kurtulur? 04:37
Salih Tuna | Gürsel Tekin nasıl kurtulur? 09.09.2025 | 16:40
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Nerdesin? 08:44
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Nerdesin? 09.09.2025 | 16:39
SON DAKİKA: İzmir’de 2 polisi şehit etmişti: İşte 16 yaşındaki saldırganın evi! | Video 06:15
SON DAKİKA: İzmir'de 2 polisi şehit etmişti: İşte 16 yaşındaki saldırganın evi! | Video 09.09.2025 | 10:11
Şehit polisler ebediyete uğurlandı | Video 02:24
Şehit polisler ebediyete uğurlandı | Video 09.09.2025 | 14:35
Gürsel Tekin’den açıklama! Resmi binamız Sarıyer’dedir | Video 07:14
Gürsel Tekin'den açıklama! "Resmi binamız Sarıyer'dedir" | Video 09.09.2025 | 10:15
Gürsel Tekin CHP’lilerin yüzlerine söyledi! Ben Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim | Video 00:19
Gürsel Tekin CHP'lilerin yüzlerine söyledi! "Ben Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim" | Video 09.09.2025 | 09:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY