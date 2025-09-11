SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video

Son dakika haberi: Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.