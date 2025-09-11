SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video
Son dakika haberi: Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.
SON DAKİKA | Can Holding'e operasyon: 8 gözaltı 11.09.2025 | 07:35
