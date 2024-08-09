"En hızlı sıcak çay içme şampiyonu" oldu! Bakın hangi pozu verdi...

Son olarak 2 buçuk bardakla İranlı rakibini geçen Yiğit Kaan Gök 1. oldu. Yarışmada birinci gelen ekibe kupası takdim edildi. Yarışmada birinci olan Gök ise olimpiyatlarda verdiği poz ile bütün dünyaya nam salan Yusuf Dikeç'in pozu ile birinciliğini kutladı.





"ÇAYLAR GERÇEKTEN ÇOK SICAKTI"

Yarışmada birinci olduğu için çok gurur duyduğunu belirten Yiğit Kaan Gök, "Çay içme yarışmasında birinci oldum. Bir Türk insanının bu yarışmada birinci olmasından dolayı kendimle gurur duyuyorum. İlk defa yarışmaya katıldım. Çaylar gerçekten çok sıcaktı. Rakiplerde dişliydi. Özellikle İranlı rakibimle finale kaldık. Güzel bir müsabaka oldu. Benim için güzeldi. Herkesin bildiği bir poz. Olimpiyatlarda bir Türk sporcumuzun pozuydu. Ona yad olarak o pozu vermek istedim" şeklinde konuştu.