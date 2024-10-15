Erkekler çekiliyor, lokalde şenlik var! Seyitgazi’de sıra kadınlarda

"Ortamımız gayet güzel, kadınlarımız bu durumdan çok memnunlar. Her geçen gün daha da kalabalıklaşıyoruz, yerimiz git gide almamaya başladı. Erkekler tarafından ilk başta alışmaları zor oldu ama her geçen gün onlar da alıştı. Artık onlar perşembe günleri hiç derneğe bile uğramadan, 'Bugün kadınlarımızın günüydü' deyip gidiyorlar. Biz her ayın 2 perşembe günü bu etkinliği yapıyoruz ve kadınlarımıza bu artık yetmemeye başladı. Kadınlarımız her hafta olmasını istiyor. Küçük bir ilçede yaşıyoruz. Kadınlarımızın daha sosyal ve etkin olabilmeleri için onlara her geçen gün daha da imkan sağlayacağımızı dile getirmek isteriz" dedi.



"ARTIK 15 GÜN BİZE BİRAZ UZAK GELİYOR, HER HAFTA OLMASINI İSTİYORUZ"

59 yaşındaki yazar Emine Yontunç, "Bence etkinlik insanların birbirlerini görebilmeleri ve daha iyi kaynaşabilmeleri için çok güzel. Çünkü burası küçük bir yer ama kadınların bu kadar hareket getirmesi derneğimiz sayesinde olmuştur. Ben dernekle birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Burada çok güzel, neşeli bir ortam var. Bütün hüzünlerimizi geride bırakıp geliyoruz. Yani burası neşe ve huzur ortamı diyorum. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, kaynaşıyoruz. Görüşemediklerimizle görüşüyoruz. Bence güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Artık 15 gün bize biraz uzak geliyor, her hafta olmasını istiyoruz. Bu etkinliği yaptıkları, kadınlarımızı harekete geçirdikleri için dernek başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bence güzel bir etkinlik" şeklinde konuştu.