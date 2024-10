Erkekler çekiliyor, lokalde şenlik var! Seyitgazi’de sıra kadınlarda

"Ortamımız gayet güzel, kadınlarımız bu durumdan çok memnunlar. Her geçen gün daha da kalabalıklaşıyoruz, yerimiz git gide almamaya başladı. Erkekler tarafından ilk başta alışmaları zor oldu ama her geçen gün onlar da alıştı. Artık onlar perşembe günleri hiç derneğe bile uğramadan, 'Bugün kadınlarımızın günüydü' deyip gidiyorlar. Biz her ayın 2 perşembe günü bu etkinliği yapıyoruz ve kadınlarımıza bu artık yetmemeye başladı. Kadınlarımız her hafta olmasını istiyor. Küçük bir ilçede yaşıyoruz. Kadınlarımızın daha sosyal ve etkin olabilmeleri için onlara her geçen gün daha da imkan sağlayacağımızı dile getirmek isteriz" dedi.