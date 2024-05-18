Kocaeli'nin "renkli" adamı! Herkes onu böyle tanıyor: "Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi..."

Uzun yıllar Körfez'deki bir fabrikada kazan operatörü olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ergül Yazıcı (68), şık ve renkli giyim tarzıyla tanınıyor. Kıyafet dolabında beyaz, kırmızı, sarı ve mavi çok sayıda takım elbise bulunan 2 çocuk babası Yazıcı, giyimini değişik renklerdeki kravat ve şapkalarla da kombinliyor.

