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Kocaeli'nin "renkli" adamı! Herkes onu böyle tanıyor: "Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi..."
Kocaeli'nin "renkli" adamı! Herkes onu böyle tanıyor: "Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi..."
Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Ergül Yazıcı, her gün rengarenk takım elbiseler giyerek sokaklarda dolaşıyor, vatandaşlarla sohbet ediyor. Şık giyinmeye özen gösteren, tanıyanların "paşam", "komutanım", "vekilim" diyerek hitap ettiği Yazıcı, 7'den 70'e herkes tarafından büyük ilgi görüyor.
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:25