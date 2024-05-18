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Laykla Galeri Laykla Eğlence Kocaeli'nin "renkli" adamı! Herkes onu böyle tanıyor: "Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi..."

Kocaeli'nin "renkli" adamı! Herkes onu böyle tanıyor: "Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi..."

Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Ergül Yazıcı, her gün rengarenk takım elbiseler giyerek sokaklarda dolaşıyor, vatandaşlarla sohbet ediyor. Şık giyinmeye özen gösteren, tanıyanların "paşam", "komutanım", "vekilim" diyerek hitap ettiği Yazıcı, 7'den 70'e herkes tarafından büyük ilgi görüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:25
Kocaeli’nin renkli adamı! Herkes onu böyle tanıyor: Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi...

Uzun yıllar Körfez'deki bir fabrikada kazan operatörü olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ergül Yazıcı (68), şık ve renkli giyim tarzıyla tanınıyor. Kıyafet dolabında beyaz, kırmızı, sarı ve mavi çok sayıda takım elbise bulunan 2 çocuk babası Yazıcı, giyimini değişik renklerdeki kravat ve şapkalarla da kombinliyor.

Kocaeli’nin renkli adamı! Herkes onu böyle tanıyor: Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi...

Kalp hastası eşi Emine'yi Yazıcı'yı 5 yıl önce kaybeden Ergül Yazıcı, gününün yarısını "Neşe-i Muhabbet Sanat Evi" adını verdiği küçük mekanında ve sokaklarda vatandaşlarla iç içe geçiriyor. Her sabah özenle hazırlanarak evinden çıkan Yazıcı, yaklaşık 5 yıl önce açtığı İzmit'teki mekanına gidiyor.

Kocaeli’nin renkli adamı! Herkes onu böyle tanıyor: Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi...

Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla donattığı dükkanında biraz vakit geçiren Yazıcı, günün devamında ise dışarıya çıkarak sokaklarda vatandaşları selamlıyor, sohbet ediyor.

Kocaeli'nin "renkli" adamı! Herkes onu böyle tanıyor: "Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi..." | Video

Kocaeli’nin renkli adamı! Herkes onu böyle tanıyor: Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi...

Tanıyanların "paşam", "komutanım", "vekilim" diyerek hitap ettiği Yazıcı, sokaklarda gezerken vatandaşlardan büyük ilgi görüyor, hatıra fotoğraf çektirmek isteyenlerle de öz çekim yaptırıyor. Renkli kişiliğiyle tanınan Ergül Yazıcı, takım elbisesiyle kahvehaneye bile gidiyor.

Kocaeli’nin renkli adamı! Herkes onu böyle tanıyor: Eşim yorulmasın diye tek takım elbise giyerdim! Şimdi...

"BU ŞEKİLDE VATANDAŞLARIN ARASINDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
68 yaşındaki Ergül Yazıcı, yaptığı açıklamada 30 senedir renkli ve şık giyinmeye özen gösterdiğini söyledi. Yazıcı, "Fabrikada çalıştığım dönemlerde bile işe takım elbiseyle giderdim. Vatandaşlardan teveccüh görüyorum. Bu şekilde vatandaşların arasında olmaktan gurur duyuyorum, mutlu oluyorum" dedi.

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