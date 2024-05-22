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Laykla Galeri Laykla Eğlence Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

Çoğumuz günlük hayatın koşuşturmacasından ve sürekli yorgun olduğumuzdan şikayet ediyoruz. Güney Kore'de düzenlenen bu yarışma ise belki de dinlenmek isteyenlerin arayıp da bulamadığı fırsat. Belirlenen süre boyunca hiçbir şey yapmadan duran yarışmacılar oldukça ilginç anlara sahne oluyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 12:46
Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

Kısmen fiziksel denebilecek meydan okuma, kısmen sanat eseri ve kısmen Güney Kore'nin hiper-rekabetçi toplum için adeta bir mola.

Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

Yarışmanın yapıldığı hafta sonu boyunca 100'den fazla kişi kesinlikle hiçbir şey yapmadan yoga matlarının üzerinde sessizce toplandı.

Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

Yıllık olarak düzenlenen yarışma, uykuya dalmadan, telefonunu kontrol etmeden veya konuşmadan 90 dakika boyunca durmayı gerektiriyor.

Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

Katılımcıların kalp atışları izlenirken izleyiciler de en beğendikleri yarışmacıya oy veriyor.

Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

En çok oy alan ilk 10 kişi arasında en istikrarlı kalp atış hızına sahip olan ise yarışmanın kazananı oluyor.

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