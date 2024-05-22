Laykla Galeri Laykla Eğlence Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

Tembeller bunu beğendi! Güney Kore’nin milli sporu: “Hiçbir şey yapmamak” Bu yarışmada hiçbir şey yapmayan kazanıyor

Çoğumuz günlük hayatın koşuşturmacasından ve sürekli yorgun olduğumuzdan şikayet ediyoruz. Güney Kore'de düzenlenen bu yarışma ise belki de dinlenmek isteyenlerin arayıp da bulamadığı fırsat. Belirlenen süre boyunca hiçbir şey yapmadan duran yarışmacılar oldukça ilginç anlara sahne oluyor.