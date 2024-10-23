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28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı. Bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak. Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı sebebiyle "29 Ekim resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar kapalı mı olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 07:32
28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi 2024, soruları Cumhuriyet Bayramı'nın kısa bir süre kala gündemde yer almaya başladı. Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle okulların ve iş yerlerin tatil durumu merak ediliyor. Peki, 28-29 Ekim okullar tatil mi, ders var mı, yarım gün mü? İşte, detaylar...

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatiller arasında değerlendiriliyor.

2024 yılında Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

28 EKİM TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim yarım gün resmi tatil olarak değerlendirilecek. Buna göre hizmet veren kurumlar öğlene kadar çalışacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

28-29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Buna göre Pazartesi yarım gün, Salı ise resmi tatil kapsamında olacak. Okulların da bu doğrultuda planlanması bekleniyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba

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