28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı. Bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak. Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı sebebiyle "29 Ekim resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar kapalı mı olacak? İşte detaylar...