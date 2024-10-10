28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

28-29 Ekim resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller takviminde işaretlendiği için birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Durum böyle olunca binlerce veli ve öğrenci "28-29 Ekim okullar tatil mi, ders var mı, yarım gün mü" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, tüm bu soruların yanıtı…