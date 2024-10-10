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28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle milyonlarca öğrenci ve çalışan 28-29 Ekim resmi tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:32
28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

28-29 Ekim resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller takviminde işaretlendiği için birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Durum böyle olunca binlerce veli ve öğrenci "28-29 Ekim okullar tatil mi, ders var mı, yarım gün mü" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, tüm bu soruların yanıtı…

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatiller arasında değerlendiriliyor.

2024 yılında Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

28 EKİM TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim yarım gün resmi tatil olarak değerlendirilecek. Buna göre hizmet veren kurumlar öğlene kadar çalışacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

28-29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Buna göre Pazartesi yarım gün, Salı ise resmi tatil kapsamında olacak. Okulların da bu doğrultuda planlanması bekleniyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okul açık mı kapalı mı olacak?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba

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