29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda kutlanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen hain terör saldırısı ardından 29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda 29 Ekim kutlanacak mı gibi sorulara yanıt için gözler MEB, İstanbul, Ankara, İzmir belediyeleri başta olmak üzere resmi kaynaklara döndü. 28 Ekim gününden başlayacak konserler, etkinlikler ve gösteriler için gelen tüm açıklamalar dikkate alınıyor. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal mi oldu? İşte kutlama programı hakkında gelen duyurular...
Giriş Tarihi: 24.10.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:55