29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda kutlanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

Türkiye, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleşen saldırının ardından 5 şehidin acısını yaşıyor. Gelen haberin ardından 29 Ekim kutlamaları iptal mi sorusuna yanıt arayanlar bazı resmi kaynaklardan cevap almaya başladı. Bu sene 101. Yıldönümü olan Cumhuriyet Bayramı kutlama programı İstanbul, Ankara, İzmir özelinde takip ediliyor. Peki; okullarda 29 Ekim kutlanacak mı, etkinlikler iptal mi oldu?