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29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda kutlanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen hain terör saldırısı ardından 29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda 29 Ekim kutlanacak mı gibi sorulara yanıt için gözler MEB, İstanbul, Ankara, İzmir belediyeleri başta olmak üzere resmi kaynaklara döndü. 28 Ekim gününden başlayacak konserler, etkinlikler ve gösteriler için gelen tüm açıklamalar dikkate alınıyor. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal mi oldu? İşte kutlama programı hakkında gelen duyurular...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:55
29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda kutlanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

Türkiye, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleşen saldırının ardından 5 şehidin acısını yaşıyor. Gelen haberin ardından 29 Ekim kutlamaları iptal mi sorusuna yanıt arayanlar bazı resmi kaynaklardan cevap almaya başladı. Bu sene 101. Yıldönümü olan Cumhuriyet Bayramı kutlama programı İstanbul, Ankara, İzmir özelinde takip ediliyor. Peki; okullarda 29 Ekim kutlanacak mı, etkinlikler iptal mi oldu?

29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda kutlanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

29 EKİM KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine gerçekleşen hain terör saldırısı ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal olduğu yönünde bazı duyurular gelmeye başladı.

29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda kutlanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

Gelen resmi açıklamaya göre Ankara ve İzmir'de konser ve eğlence içerikli 29 Ekim kutlamaları iptal edildi. Bayramın devlet töreni kapsamında kutlanacağı paylaşıldı.

Bazı ilçe belediyelerinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda kutlanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

OKULLARDA 29 EKİM KUTLANACAK MI, TÖRENLER İPTAL Mİ?

28 Ekim günü okullarda planlanan Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri hakkında henüz MEB kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi.

Duyurular takip ediliyor.

29 Ekim kutlamaları iptal mi, okullarda kutlanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı
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